ЦБ опубликовал курс валют на 31 октября
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 31 октября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 23 копейки и составит 71,0081 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на четыре копейки и будет стоить 63,8734 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта ЕС подешевела на полторы копейки до 71,02 рубля. Доллар потерял в цене четыре копейки и опустился до 63,91 рубля.