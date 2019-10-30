ЦБ опубликовал курс валют на 31 октября

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 23 копейки и составит 71,0081 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на четыре копейки и будет стоить 63,8734 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта ЕС подешевела на полторы копейки до 71,02 рубля. Доллар потерял в цене четыре копейки и опустился до 63,91 рубля.