ЦБ опубликовал курс валют на 3 октября

По данным издания, курс европейкой валюты поднимется на 62 копейки и составит 71,4669 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 37 копеек до 65,4399 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Доллар подскочил на пять копеек и подошел к отметке в 65,32 рубля. Валюта Евросоюза подешевела на пять копеек. Ее цена — 71,34 рубля.