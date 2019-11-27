ЦБ опубликовал курс валют на 28 ноября

По данным издания, курс европейской валюты снизится на восемь копеек и составит 70,4398 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на пять копеек до 63,9722 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Евро подешевел на семь копеек до 70,43 рубля. Доллар США прибавил в цене одну копейку и подошел к отметке в 63,96 рубля.