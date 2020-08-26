ЦБ опубликовал курс валют на 27 августа

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 1,17 рубля и составит 89,2254 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 1,02 рубля, до отметки в 75,5379 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Европейская валюта подешевела на 12 копеек, до 89,05 рубля. Курс доллара США прибавил в цене девять копеек и составил 75,43 рубля.