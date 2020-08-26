ЦБ опубликовал курс валют на 27 августа
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 27 августа. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 1,17 рубля и составит 89,2254 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 1,02 рубля, до отметки в 75,5379 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Европейская валюта подешевела на 12 копеек, до 89,05 рубля. Курс доллара США прибавил в цене девять копеек и составил 75,43 рубля.