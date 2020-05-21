ЦБ опубликовал курс валют на 22 мая
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 22 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 1,38 рубля и составит 77,7965 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 1,41 рубля — до 70,9240 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро упало на 21 копейку — до 77,8 рубля. Доллар США потерял в цене 17 копеек и подошел к отметке в 70,92 рубля.