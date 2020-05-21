ЦБ опубликовал курс валют на 22 мая

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 1,38 рубля и составит 77,7965 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 1,41 рубля — до 70,9240 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро упало на 21 копейку — до 77,8 рубля. Доллар США потерял в цене 17 копеек и подошел к отметке в 70,92 рубля.