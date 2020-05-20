ЦБ опубликовал курс валют на 21 мая

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на две копейки и составит 79,1813 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на шесть копеек - до 72,3381 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разнообразную динамику. Евро подорожало на 12 копеек — до 79,31 рубля. Доллар США потерял в цене семь копеек и подошел к отметке в 72,4 рубля.