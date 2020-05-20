ЦБ опубликовал курс валют на 21 мая
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 21 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на две копейки и составит 79,1813 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на шесть копеек - до 72,3381 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разнообразную динамику. Евро подорожало на 12 копеек — до 79,31 рубля. Доллар США потерял в цене семь копеек и подошел к отметке в 72,4 рубля.