ЦБ опубликовал курс валют на 2 декабря

По данным издания, курс евро вырастет на 11 копеек и составит 91,3096 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 12 копеек до 76,3203 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Евро прибавило в цене 0,16 копейки и подошло к отметке в 91,16 рубля. Доллар США подешевел на 20 копеек до 76,3 рубля.