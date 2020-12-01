ЦБ опубликовал курс валют на 2 декабря
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 2 декабря, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс евро вырастет на 11 копеек и составит 91,3096 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 12 копеек до 76,3203 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Евро прибавило в цене 0,16 копейки и подошло к отметке в 91,16 рубля. Доллар США подешевел на 20 копеек до 76,3 рубля.