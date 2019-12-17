ЦБ опубликовал курс валют на 18 декабря
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 18 декабря, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты упадет на 26,3 копейки и составит 69,6801 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 23,6 копейки и подойдет к отметке 62,5326 рубля.
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро подорожал на семь копеек, до 69,68 рубля, а доллар прибавил в цене шесть копеек. Его стоимость — 62,51 рубля.