ЦБ опубликовал курс валют на 18 декабря

По данным издания, курс европейской валюты упадет на 26,3 копейки и составит 69,6801 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 23,6 копейки и подойдет к отметке 62,5326 рубля.

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро подорожал на семь копеек, до 69,68 рубля, а доллар прибавил в цене шесть копеек. Его стоимость — 62,51 рубля.