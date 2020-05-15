ЦБ опубликовал курс валют на 16–18 мая

По данным издания, курс европейской валюты упадет на 77,54 копейки и составит 79,1279 рубля. В свою очередь американский доллар потеряет в цене 72,42 копейки и будет стоить 73,2056 рубля.

«Свободная пресса» уточнила, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевело на 25 копеек — до 79,11 рубля, а доллар упал на 21 копейку и подошел к отметке в 73,27 рубля.