ЦБ опубликовал курс валют на 16–18 мая
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 16–18 мая. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты упадет на 77,54 копейки и составит 79,1279 рубля. В свою очередь американский доллар потеряет в цене 72,42 копейки и будет стоить 73,2056 рубля.
«Свободная пресса» уточнила, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевело на 25 копеек — до 79,11 рубля, а доллар упал на 21 копейку и подошел к отметке в 73,27 рубля.