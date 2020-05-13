    13 мая 2020, 15:34

    ЦБ опубликовал курс валют на 14 мая

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 14 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 33 копейки и составит 79,7775 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 44 копейки и подойдет к отметке в 73,5819 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевел на 28 копеек, до 79,65 рубля. Валюта США потеряла в цене 27 копеек и опустилась до 73,44 рубля.

    Ранее российский экономист Сергей Дроздов допустил, что российский рубль сможет вернуться к докризисным показателям уже в начале лета этого года.

    «Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России оставляет иностранным игрокам пространство для продолжения игры на разнице процентных ставок и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля. А его курс в течение ближайших месяцев может войти в диапазон 69-71 за доллар», — обратил внимание аналитик.