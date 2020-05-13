ЦБ опубликовал курс валют на 14 мая

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 33 копейки и составит 79,7775 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 44 копейки и подойдет к отметке в 73,5819 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевел на 28 копеек, до 79,65 рубля. Валюта США потеряла в цене 27 копеек и опустилась до 73,44 рубля.

Ранее российский экономист Сергей Дроздов допустил, что российский рубль сможет вернуться к докризисным показателям уже в начале лета этого года.

«Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России оставляет иностранным игрокам пространство для продолжения игры на разнице процентных ставок и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля. А его курс в течение ближайших месяцев может войти в диапазон 69-71 за доллар», — обратил внимание аналитик.