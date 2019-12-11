ЦБ опубликовал курс валют на 12 декабря

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на семь копеек и составит 70,4558 рубля. В свою очередь американский доллар потеряет в цене одну копейку и снизится до 63,5653 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разнообразную динамику. Валюта ЕС подешевела на две копейки, до 70,44 рубля. Доллар США подорожал на шесть копеек и дошел до отметки в 63,55 рубля.