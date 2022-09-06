ЦБ ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран | 360°

Деньги 06 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber ЦБ ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран РИА «Новости»

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Банк России ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам с 1 октября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Брокеры перестанут исполнять поручения по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

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С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. А с 1 января 2023 года брокеров обяжут приостанавливать исполнение любого такого поручения.

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«Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами», — пояснила пресс-служба Центробанка.

Сообщается, что от такой блокировки уже пострадали более пяти миллионов инвесторов. При этом защитить права владельцев бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

«Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран», — уточнили в ЦБ.

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