Деньги 25 июля 2023, 23:14 ЦБ ограничил ряд операций Киви банку ЦБ ограничил Киви банку ряд операций из-за выявленных недочетов в ведении документации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киви банк частично ограничил физическим лицам возможность выводить средства с кошельков на банковские счета, а также снимать наличные. Это связано предписанием Центробанка, который выявил у финансовой организации недочеты в ведении документации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киви банка.

Ограничение регулятора вступит в силу 26 июля. Сейчас банк уточняет у сотрудников ЦБ все детали предписания с целью как можно скорее устранить недочеты. В пресс-службе уточнили, что они «типичны для крупных организаций» такого уровня.

Реклама

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сообщили в банке.

При этом пользователям по-прежнему доступно пополнение счетов мобильных операторов, оплата услуг и товаров, перевод денег на кошельки, кроме самого Qiwi, и денежные переводы Contact.