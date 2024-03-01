Деньги 01 марта 2024, 12:39 ЦБ обсудит с кабмином меры против схем в льготной ипотеке ЦБ планирует обсудить с правительством меры против схем в льготной ипотеке РИА «Новости»

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Центробанк обсудит с правительством внесение поправок в правила выдачи ипотечного кредита с государственной поддержкой во избежание рискованных схем для граждан. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России обсудит с правительством внесение изменений в правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой, направленных на защиту получателей данного вида кредита», — отметили в ЦБ.

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В пресс-службе уточнили, что в последнее время при покупке строящего жилья появились рискованные схемы для граждан, когда банки и застройщики предлагают разместить средства не на эскроу-счете, а аккредитиве, не подпадающем под страхование.

Поэтому ЦБ намерен обратиться в Минстрой и воспрепятствовать реализации подобных схем. В случае несоблюдения этих правил регулятор оставит за собой право приостанавливать продажи таких продуктов в конкретных банках.

Ранее в ЦБ назвали лукавыми заявления банков об убыточности льготной ипотеки.