ЦБ обнародовал курс валют на 5 мая

Российский Центробанк установил официальный курс валют на 5 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 13 копеек и составит 90,4510 рубля. Американский доллар подорожает на 41 копейку и подойдет к отметке в 75,2567 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Валюта ЕС поднялась на 1 копейку до 90,4 рубля. Доллар США подешевел на 1 копейку до 75,17 рубля.