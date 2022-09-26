ЦБ обнародовал курс валют на 27 сентября | 360°

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ЦБ обнародовал курс валют на 27 сентября

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Российский Центробанк установил официальный курс валют на 27 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.

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По данным информагентства, курс европейской валюты снизится на 0,5473 рубля и составит 55,9278 рубля. Американский доллар также потеряет в цене. Он подешевеет на 0,1016 рубля и подойдет к отметке в 57,9990 рубля.

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