    14 мая 2020, 16:48

    ЦБ обнародовал курс валют на 15 мая

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 15 мая. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
    ЦБ обнародовал курс валют на 15 мая

    Курс европейской валюты поднимется на 13 копеек и составит 79,9033 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 34 копейки — до 73,9298 рубля.

    «Свободная пресса» уточнила, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза прибавила в цене семь копеек — до 79,98 рубля. Американская валюта поднялась в цене на четыре копейки и подошла к планке в 73,98 рубля.

    Ранее экономист Сергей Дроздов допустил, что отечественная валюта может вернуться к докризисным показателям уже в начале лета этого года.

    «Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России оставляет иностранным игрокам пространство для продолжения игры на разнице процентных ставок и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля. А его курс в течение ближайших месяцев может войти в диапазон 69-71 за доллар», — обратил внимание аналитик.