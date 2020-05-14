ЦБ обнародовал курс валют на 15 мая

Курс европейской валюты поднимется на 13 копеек и составит 79,9033 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 34 копейки — до 73,9298 рубля.

«Свободная пресса» уточнила, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза прибавила в цене семь копеек — до 79,98 рубля. Американская валюта поднялась в цене на четыре копейки и подошла к планке в 73,98 рубля.

Ранее экономист Сергей Дроздов допустил, что отечественная валюта может вернуться к докризисным показателям уже в начале лета этого года.

«Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России оставляет иностранным игрокам пространство для продолжения игры на разнице процентных ставок и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля. А его курс в течение ближайших месяцев может войти в диапазон 69-71 за доллар», — обратил внимание аналитик.