ЦБ объявил курс валют на выходные

Российский Центробанк установил официальный курс валют на субботу и воскресенье. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 70,69 копейки и составит 85,9943 рубля. Американский доллар подешевеет на 28,32 копейки и подойдет к отметке в 72,2216 рубля.

Аналитик Василий Карпунин объяснил, что сейчас не имеет смысла переводить все свои сбережения в доллары, поскольку нет причин для резкого обвала национальной валюты.

«Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита [США — Россия] каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту», — уточнил специалист.