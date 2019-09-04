ЦБ объявил курс валют на 5 сентября
Центробанк РФ установил официальный курс валют на пятое сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 14 копеек и составит 73,0638 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 40 копеек и будет стоить 66,5002 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Стоимость евро упала на девять копеек, до 73,16 рубля, а стоимость доллара снизилась на 17 копеек, подойдя к планке в 66,59 рубля.