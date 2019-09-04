  • ЦБ объявил курс валют на 5 сентября

    04 сентября 2019, 18:07

    Артур Блянихов

    Центробанк РФ установил официальный курс валют на пятое сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты снизится на 14 копеек и составит 73,0638 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 40 копеек и будет стоить 66,5002 рубля.

    Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Стоимость евро упала на девять копеек, до 73,16 рубля, а стоимость доллара снизилась на 17 копеек, подойдя к планке в 66,59 рубля.