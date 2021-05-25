ЦБ объявил курс валют на 26 мая

Российский Центробанк установил официальный курс валют на 26 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 28 копеек и составит 89,9545 рубля. Американский доллар подешевеет на 13 копеек и подойдет к отметке в 73,3963 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Доллар США подорожал на три копейки до 73,49 рубля. Валюта ЕС потеряла в цене пять копеек до 89,69 рубля.