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    25 мая 2021, 19:51

    ЦБ объявил курс валют на 26 мая

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 26 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 28 копеек и составит 89,9545 рубля. Американский доллар подешевеет на 13 копеек и подойдет к отметке в 73,3963 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Доллар США подорожал на три копейки до 73,49 рубля. Валюта ЕС потеряла в цене пять копеек до 89,69 рубля.