ЦБ объявил курс валют на 23 ноября
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 23 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 18 копеек и составит 70,5207 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 13 копеек и будет стоить 63,7101 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Валюта ЕС прибавила в цене 10 копеек и достигла отметки в 70,52 рубля. Доллар США упал на одну копейку до 63,71 рубля.