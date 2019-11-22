ЦБ объявил курс валют на 23 ноября

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 18 копеек и составит 70,5207 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 13 копеек и будет стоить 63,7101 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Валюта ЕС прибавила в цене 10 копеек и достигла отметки в 70,52 рубля. Доллар США упал на одну копейку до 63,71 рубля.