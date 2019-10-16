ЦБ объявил курс валют на 17 октября
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 17 октября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 20 копеек и составит 71,0503 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на девять копеек и будет стоить 64,3455 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза подскочила на 17 копеек, до 71,1 рубля, а доллар прибавил в цене шесть копеек, до 64,34 рубля.