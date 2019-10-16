ЦБ объявил курс валют на 17 октября

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 20 копеек и составит 71,0503 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на девять копеек и будет стоить 64,3455 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза подскочила на 17 копеек, до 71,1 рубля, а доллар прибавил в цене шесть копеек, до 64,34 рубля.