  • ЦБ объявил курс валют на 14 ноября

    13 ноября 2019, 13:48

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 14 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 25 копеек и составит 70,6724 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 35 копеек и будет стоить 64,2009 рубля.

    Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза прибавила в цене девять копеек до 70,77 рубля, а доллар США подошел к отметке в 64,27 рубля, подорожав на четыре копейки.