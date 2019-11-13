ЦБ объявил курс валют на 14 ноября

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 25 копеек и составит 70,6724 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 35 копеек и будет стоить 64,2009 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза прибавила в цене девять копеек до 70,77 рубля, а доллар США подошел к отметке в 64,27 рубля, подорожав на четыре копейки.