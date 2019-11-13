ЦБ объявил курс валют на 14 ноября
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 14 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 25 копеек и составит 70,6724 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 35 копеек и будет стоить 64,2009 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза прибавила в цене девять копеек до 70,77 рубля, а доллар США подошел к отметке в 64,27 рубля, подорожав на четыре копейки.