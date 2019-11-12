  • ЦБ объявил курс валют на 13 ноября

    12 ноября 2019, 18:16

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 13 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты упадет на пять копеек и составит 70,4235 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на шесть копеек и будет стоить 63,8530 рубля.

    Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта Евросоюза потеряла в цене 10 копеек, до 70,4 рубля, а доллар США снизился на восемь копеек, до 63,81 рубля.