ЦБ объявил курс валют на 13 ноября

По данным издания, курс европейской валюты упадет на пять копеек и составит 70,4235 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на шесть копеек и будет стоить 63,8530 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта Евросоюза потеряла в цене 10 копеек, до 70,4 рубля, а доллар США снизился на восемь копеек, до 63,81 рубля.