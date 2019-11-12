ЦБ объявил курс валют на 13 ноября
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 13 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты упадет на пять копеек и составит 70,4235 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на шесть копеек и будет стоить 63,8530 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта Евросоюза потеряла в цене 10 копеек, до 70,4 рубля, а доллар США снизился на восемь копеек, до 63,81 рубля.