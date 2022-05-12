ЦБ объявил курс валют на 13 мая

Российский Центробанк установил официальный курс валют на 13 мая. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.

По данным информагентства, европейская валюта снизится до 68,78 рубля. Американский доллар упадет до отметки 65,79 рубля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что российский рубль стал самой эффективной валютой мира в нынешнем году.

«Тут действительно была политика Центрального банка по укреплению рубля, поддержанная правительством. Рубль на самом деле сегодня наиболее стабилен», — согласился экономист Михаил Эскиндаров.