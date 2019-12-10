ЦБ объявил курс валют на 11 декабря

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 12 копеек и составит 70,3881 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 15 копеек, до 63,5788 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал положительную динамику. Валюта ЕС подорожала на 0,25 копейки и подошла к отметке 70,3675 рубля. Доллар США также прибавил в цене. Его стоимость — 63,61 рубля.