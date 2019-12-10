ЦБ объявил курс валют на 11 декабря
Российский Центробанк установил официальный курс валют на 11 декабря, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 12 копеек и составит 70,3881 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 15 копеек, до 63,5788 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал положительную динамику. Валюта ЕС подорожала на 0,25 копейки и подошла к отметке 70,3675 рубля. Доллар США также прибавил в цене. Его стоимость — 63,61 рубля.