  • ЦБ объявил курс валют на 11 декабря

    10 декабря 2019, 16:16

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 11 декабря, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты снизится на 12 копеек и составит 70,3881 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 15 копеек, до 63,5788 рубля.

    Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал положительную динамику. Валюта ЕС подорожала на 0,25 копейки и подошла к отметке 70,3675 рубля. Доллар США также прибавил в цене. Его стоимость — 63,61 рубля.