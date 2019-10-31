ЦБ объявил курс валют на 1 ноября

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 18 копеек и составит 71,1918 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 10 копеек и будет стоить 63,7748 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Валюта ЕС подорожала на одну копейку до 71,20 рубля. Доллар потерял в цене пять копеек и подошел к отметке в 63,79 рубля.