ЦБ объяснил, как до конца апреля будут работать банки

Банки и финансовые организации России должны будут предоставлять услуги дистанционно и регулярно обновлять информацию о работе отделений и сервисов на своих сайтах.

Как указали в пресс-службе Центрального Банка, это коснется организаций, которые предоставляют неотложные финансовые услуги: банки, страховщики, биржи и так далее.

«Для сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам банков и некредитных финансовых организаций необходимо обеспечить предоставление данных услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Организация обеспечения оказания данных услуг осуществляется с учетом необходимости перевода максимального количества сотрудников на удаленный режим», — объявили в ведомстве.

Накануне президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции и повышенной готовности до 30 апреля.