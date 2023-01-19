19 января 2023, 18:37
ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля
Центробанк назвал снижение продаж валюты экспортеров причиной ослабления рубля в декабре
Повышенный спрос иностранной валюты среди населения и ее ограниченные продажи экспортерами стали причиной ослабления рубля в декабре. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
«Из-за воздействия временных факторов на рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля. Причинами стали снижение валютных предложений от экспортеров и сокращение нефтегазового экспорта, а также повышенный спрос на валюту среди населения», — пояснили в регуляторе.
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Валюту приобретали в основном население и небольшие банки. Всего во второй половине декабре ее закупили на 386 миллиардов рублей.
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На динамике курсовой разницы рубля сказался и объем валюты, проведенной россиянами через банки и биржу. В общей сложности сумма составила 152 миллиарда рублей.
Финансовый аналитик Владислав Антонов объяснял, что основная цель в ослаблении рубля заключается в сокращении дефицита государственного бюджета. Он отметил, что процесс находится под влиянием властей. Его можно прекратить в случае необходимости.
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