Деньги 19 января 2023, 18:37 ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля Центробанк назвал снижение продаж валюты экспортеров причиной ослабления рубля в декабре РИА «Новости»

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Повышенный спрос иностранной валюты среди населения и ее ограниченные продажи экспортерами стали причиной ослабления рубля в декабре. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«Из-за воздействия временных факторов на рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля. Причинами стали снижение валютных предложений от экспортеров и сокращение нефтегазового экспорта, а также повышенный спрос на валюту среди населения», — пояснили в регуляторе.

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Валюту приобретали в основном население и небольшие банки. Всего во второй половине декабре ее закупили на 386 миллиардов рублей.

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На динамике курсовой разницы рубля сказался и объем валюты, проведенной россиянами через банки и биржу. В общей сложности сумма составила 152 миллиарда рублей.

Финансовый аналитик Владислав Антонов объяснял, что основная цель в ослаблении рубля заключается в сокращении дефицита государственного бюджета. Он отметил, что процесс находится под влиянием властей. Его можно прекратить в случае необходимости.