ЦБ не одобрил предложение о блокировке переводов от 10 тысяч рублей

В России задумались о вводе двухступенчатой идентификации клиента при банковских переводах на сумму более 10 тысяч рублей. Центробанк инициативу не поддержал.

Требования к подтверждению личности ЦБ РФ уже установил нормативными актами, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора. К ним в том числе относятся пин-коды и СМС-пароли.

Злоумышленники, написал РБК, в основном пользуются методами социальной инженерии. И даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, считают в Центробанке, введенный в заблуждение человек все равно подтверждает перевод.

«Банк России предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии», — отметили в ЦБ РФ.

С этой целью при участии регулятора подготовили законопроект, который вводит двухдневный «период охлаждения». За указанное время отправитель сможет отменить перевод средств на счет лиц, занимающихся выводом и снятием похищенных денег.

Идею двухступенчатой идентификации клиента при переводах от 10 тысяч рублей озвучили на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ РФ. Их предложили замораживать, пока пользователь дополнительно не подтвердит свои данные, и таким образом бороться с мошенничеством.