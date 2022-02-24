ЦБ назвал страхование жизни ненужным банковским продуктом

ЦБ назвал банковские продукты, имеющие низкую или отсутствующую ценность для клиента. Среди них коллективное страхование, исправление кредитной истории небольшими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни и ряд других. В последнем случае выплаты составляют всего 10% от премии, в других ситуациях они могут быть еще меньше. Об этом рассказали «Известия».

По информации ЦБ, среди финансовых продуктов с низкой, неочевидной или отсутствующей потребительской ценностью для клиентов четыре страховых и два банковских инструмента, а также два, предлагаемых МФО. К ним относятся, в частности, кредитное страхование жизни, коллективное кредитование, так называемые коробочные страховые продукты, снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом, а также отправка сведений о ссуде не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату.

Эти продукты направлены на получение прибыли и могут навязываться клиентам банков весьма бесцеремонно. Банки России выявляет подобные продукты и реагирует на них — от применения к нарушителям различных мер до направления рекомендаций сегменту рынка, а также с помощью законодательных изменений.

Однако большим успехом у клиентов они не пользуются и составляют, кроме кредитного страхования, около 3% выручки компании.