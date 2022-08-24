ЦБ назвал средний размер ипотеки в Москве и Подмосковье

В первом полугодии 2022 года жители столичного региона брали ипотеку более 70 тысяч раз. Банки выдали кредиты на сумму 443 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, в январе россияне традиционно брали деньги в ипотеку реже. В феврале ситуация стабилизировалась, но после повышения ключевой ставки до 20% в марте и апреле показатели вновь снизились.

«Средний размер ипотечного кредита в Москве составил семь миллионов рублей, в Московской области — 5,2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что заемщикам из столицы выдали 40,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму почти 283 миллиарда рублей, а клиентам банков из Подмосковья — 30,6 тысячи кредитов на сумму более 160 миллиардов.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что программу «Сельская ипотека» сделают в России бессрочной. По его словам, ставка останется на прежнем уровне 3%. Глава правительства добавил, что пилотный проект «Льготная ипотека» распространили на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договоров подряда с компаниями.