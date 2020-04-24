ЦБ назвал основные причины отказа в «кредитных каникулах»

Россиянам отказывают в «кредитных каникулах» в основном из-за несоответствия их заявок установленным параметрам реструктуризации кредита. Обычно объем средств превышает указанную максимальную сумму.

Об этом рассказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн пресс-конференции. Она отметила, что отказы действительно есть, и люди не всегда получают «кредитные каникулы» посл своего обращения в банк. Это вызвано сразу несколькими факторами. Во-первых — практически единовременный наплыв заявок на реструктуризацию. По данным некоторых банков, за один месяц они получили в несколько раз больше таких заявлений, чем за весь 2019 год.

Она пояснила, что финансовые организации сейчас настраивают как саму систему реструктуризации кредита, так и отдельные ее параметры. Сейчас наблюдается положительная динамика по одобрению заявлений россиян на «кредитные каникулы». Ее слова процитировало РИА «Новости».

Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев Эльвира Набиуллина.

Набиуллина также подчеркнула, что большое количество отказов связано с тем, что объем кредита заявителя больше, чем сумма, которая зафиксирована в нормативных документах.

Журналисты РБК в своем Telegram-канале обратили внимание не только на слова главы Банка России, но и на ее внешний вид. Они заметили, что к пиджаку Набиуллина прикрепила брошь в виде домика, и разглядели в ней скрытый смысл. Выбор этого украшения связали с ее заявлением о снижении ключевой ставки до 5,5 процента годовых.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России не станет раздавать жителям страны прямые выплаты. Она отметила, что эта мера применяется в крайнем случае, и сейчас страна использует другие способы поддержки населения в период пандемии коронавируса.