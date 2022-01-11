ЦБ назвал официальные курсы валют на 12 января

Курсы евро и доллара на 12 января снизились относительно рубля. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Доллар подешевел на одну копейку и составил 74,99 рубля. Евро снизился на 3,25 копейки и стал стоит 84,9475 рубля.

Ранее мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 11 января. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,63%, составив 78,72 доллара за баррель. Фьючерсы на марки Brent с поставкой в феврале поднялись на 0,42% и составляют 81,21 доллара за баррель.