ЦБ назвал официальные курсы евро и доллара на новогодние праздники

Официальный курс евро к рублю вырос до на 11,08 копейки, при этом курс доллара не изменился. Об этом сообщил Центральный банк России.

ЦБ установил официальные курсы валюты на Новый год и праздничные дни. Евро увеличился на 11,08 копейки и составил 90,7932 рубля. Доллар сохранил прежние показатели и составил 73,8757 рубля.

Изменилась также стоимость бивалютной корзины, которая состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро. Она подорожала на пять копеек и достигла 81,4886 рубля.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов предсказал «360», что рубль в 2021 году избежит сильных колебаний по отношению к доллару и евро. В этом году он потерял к иностранным валютам более 15 и 24% соответственно.

Улатов подчеркнул, что в последнее время курс рубля имеет тенденцию к укреплению — это связано с тем, что иностранные инвесторы постепенно возвращаются в российские активы. Кроме того, курс рубля определяют еще несколько факторов, в числе которых среднегодовая цен нефти. В 2020 году она сократилась примерно на 35% в сравнении с 2019-м — несмотря на такое «существенное обесценивание», рубль продемонстрировал достаточно стабильное поведение.