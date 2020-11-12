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    12 ноября 2020, 17:17

    ЦБ назвал объем международных резервов страны

    Дарья Морозова

    Центробанк России назвал объем международных резервов страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт регулятора.

    По его данным, в данный момент этот показатель составляет 587,6 миллиарда долларов. Уточняется, что эта цифра выросла благодаря повышению цен на золото.

    «Объем международных резервов по состоянию на 6 ноября составил 587,6 миллиарда долларов», — говорится на сайте.

    Ранее в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме. Теперь злоумышленники убеждают клиентов банков приехать в офис, а на полпути просят перевести деньги на якобы безопасный счет.