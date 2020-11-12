ЦБ назвал объем международных резервов страны

По его данным, в данный момент этот показатель составляет 587,6 миллиарда долларов. Уточняется, что эта цифра выросла благодаря повышению цен на золото.

«Объем международных резервов по состоянию на 6 ноября составил 587,6 миллиарда долларов», — говорится на сайте.

Ранее в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме. Теперь злоумышленники убеждают клиентов банков приехать в офис, а на полпути просят перевести деньги на якобы безопасный счет.