ЦБ назвал объем международных резервов России

Международные резервы России 25 июня равны 592,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на Центробанк.

«Международные резервы по состоянию на 25 июня составили 592,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 2,7 миллиарда долларов», — говорится на сайте регулятора.

Причиной сокращения стали падение цен на золота, а также отрицательная курсовая переоценка.

Ранее ведущие российские аналитики спрогнозировали, что будет с курсом рубля и ценами на нефть в нынешнем году.