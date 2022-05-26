ЦБ назвал объем международных резервов России

Международные резервы России с 13 по 20 мая сократились до 583,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Регулятор пояснил, что общие потери за неделю составили 2,3 миллиарда долларов, или 0,4% от общей суммы. Уменьшение резервов произошло в результате отрицательной переоценки.

Международные резервы — это финансовые активы Центрального банка и правительства России. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, права заимствования, резервные позиции Международного валютного фонда и других резервных активов.