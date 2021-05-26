ЦБ назвал курс валют на 27 мая

Стал известен курс валют на 27 мая. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара вырастет до 73,4737 рубля — это на восемь копеек больше, чем ранее. Евро подешевеет на две копейки и составит 89,9392 рубля.

Ранее в связи с кризисом власти Швеции решили обложить банки дополнительными налогами. Министр финансовых рынков Швеции Оса Линдхаген заявила, что подобная инициатива не сильно скажется на банках. По ее словам, отрасль развивается хорошо и банки не находятся в сложной экономической ситуации.