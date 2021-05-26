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    26 мая 2021, 18:10

    ЦБ назвал курс валют на 27 мая

    Дарья Морозова

    Стал известен курс валют на 27 мая. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Центробанк.

    Курс доллара вырастет до 73,4737 рубля — это на восемь копеек больше, чем ранее. Евро подешевеет на две копейки и составит 89,9392 рубля.

    Ранее в связи с кризисом власти Швеции решили обложить банки дополнительными налогами. Министр финансовых рынков Швеции Оса Линдхаген заявила, что подобная инициатива не сильно скажется на банках. По ее словам, отрасль развивается хорошо и банки не находятся в сложной экономической ситуации.