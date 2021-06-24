ЦБ назвал курс валют на 25 июня

Стал известен курс валют на 25 июня. Доллар и евро подешевели. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара снизился на 0,3411 рубля и составил 72,3260 рубля. Евро подешевел на 0,3854 рубля, — до 86,3283 рубля. Ранее полицейские задержали мужчину, который обменял петербуржцу рубли на фальшивые доллары «банка приколов». Деньги у злоумышленника обменял совершенно незнакомый ему пенсионер. Он отдал 180 тысяч рублей и получил взамен фальшивые доллары.