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    22 октября 2020, 16:44

    ЦБ назвал курс валют на 23 октября

    Дарья Морозова

    Центробанк опубликовал официальный курс валют на завтра. Рубль снова упадет. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    Курс доллара вырастет на пять копеек по сравнению с предыдущим днем и составит 77,0809 рубля.

    Евро станет дороже на две копейки. Его стоимость будет равна 91,3563 рубля.

    Ранее жители кантона Санкт-Галлен предложили выплатить каждому гражданину Швейцарии по 7,5 тысяч швейцарских франков (около семи тысяч евро). Деньги положены всем — в том числе детям. Это позволит снизить стоимость национальной валюты.