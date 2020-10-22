ЦБ назвал курс валют на 23 октября

Курс доллара вырастет на пять копеек по сравнению с предыдущим днем и составит 77,0809 рубля.

Евро станет дороже на две копейки. Его стоимость будет равна 91,3563 рубля.

Ранее жители кантона Санкт-Галлен предложили выплатить каждому гражданину Швейцарии по 7,5 тысяч швейцарских франков (около семи тысяч евро). Деньги положены всем — в том числе детям. Это позволит снизить стоимость национальной валюты.