ЦБ назвал курс валют на 23 ноября

Рубль подешевел относительно доллара и евро. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Доллар увеличился на 1,38 рубля и составил 74,83 рубля. Евро подорожал на 1,40 рубля — до 84,17 рубля.

Ранее экономист Василий Колташов прокомментировал сообщение о том, что молдавская сторона пока не нашла способа, как погасить долг за голубое топливо перед «Газпромом». Колташов напомнил, что Молдавия, заключая контракт по спотовым ценам, рассчитывала, что цена будет ниже 200 долларов, и после обвала рынка в марте прошлого года газ не будет обходиться так дорого.