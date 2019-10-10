ЦБ назвал количество продаваемых баз персональных данных

Центробанк впервые назвал объем черного рынка по покупке и продаже баз персональных данных. В первой воловине 2019-го специалисты банка обнаружили 13 тысяч таких объявлений.

Специалисты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) выяснили, что, вопреки расхожему мнению, только 1,5 тысячи баз, то есть 12%, попали на черный рынок от кредитно-финансовых организаций.

В ФинЦЕРТе посчитали, что источниками утечек часто бывают операторы обработки персональных данных. Всего существует три основных канала утечек данных банковских клиентов. Это сайты интернет-магазинов, если в ресурс встроен вредоносный код, торговые площадки в интернете и покупка данных с помощью телеграм-ботов.

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В докладе ФинЦЕРТа также отмечается, что самым популярным видом мошенничества в 2018 году стала социальная инженерия. С помощью нее было проделано 97% хищений средств. Специалисты предупредили, что для этого мошенникам нужно только знать Ф. И. О. и номер телефона.

Экономисты отметили, что в 2019 году произошел всплеск мошеннических звонков клиентам банков, причем часто злоумышленники пользуются технологией, которая позволяет им маскировать свой номер телефоном банка. За последний год ФинЦЕРТ заблокировал почти пять тысяч номеров, с которых совершались мошеннические звонки. При этом в докладе не уточняется, какой ущерб нанесли такие преступления.