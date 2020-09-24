ЦБ: международные резервы России сократились на $900 млн
Международные резервы России за последнюю неделю до 18 сентября уменьшились на 900 миллионов долларов. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на сайт Центробанка.
Сейчас их сумма составляет 590,9 миллиарда долларов. Это объясняется погашением долгов России по государственным внешним облигационным займам.
«Международные резервы по состоянию на 18 сентября составили 590,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,9 млрд долларов США, или на 0,2%», — говорится на сайте банка.