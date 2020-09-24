ЦБ: международные резервы России сократились на $900 млн

Сейчас их сумма составляет 590,9 миллиарда долларов. Это объясняется погашением долгов России по государственным внешним облигационным займам.

«Международные резервы по состоянию на 18 сентября составили 590,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,9 млрд долларов США, или на 0,2%», — говорится на сайте банка.