ЦБ: международные резервы России снизились
Международные резервы России снизились на 4,9 миллиарда долларов (0,9%) — до 562,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Центробанка.
В ЦБ уточнили, что это произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках».
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает индивидуализацию тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и возможность временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.