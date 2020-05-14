ЦБ: международные резервы России снизились

В ЦБ уточнили, что это произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках».

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает индивидуализацию тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и возможность временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.