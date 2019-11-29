ЦБ лишил лицензии Осколбанк
Кредитпромбанк потерял лицензию ЦБПодробнее
«Отозвать с 29 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк», — сказано в приказе зампреда Банка России Василия Поздышева.
В документе отмечается, что Осколбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. В частности кредитная организация не исполняла законы в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, банк не отправлял необходимые данные в уполномоченные органы по операциям, подлежащим контролю. Центробанк за прошедший год несколько раз принимал меры к банку из-за нарушений.
Осколбанк начал работу зимой 1990 года и был единственным самостоятельным банком в Старом Осколе. Финансовая организация входит в список участников по страхованию вкладов.