ЦБ лишил лицензии Осколбанк

Цетробанк отозвал лицензию у коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк». Теперь финансовая организация не сможет проводить банковские операции.

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«Отозвать с 29 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк», — сказано в приказе зампреда Банка России Василия Поздышева.

В документе отмечается, что Осколбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. В частности кредитная организация не исполняла законы в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, банк не отправлял необходимые данные в уполномоченные органы по операциям, подлежащим контролю. Центробанк за прошедший год несколько раз принимал меры к банку из-за нарушений.

Осколбанк начал работу зимой 1990 года и был единственным самостоятельным банком в Старом Осколе. Финансовая организация входит в список участников по страхованию вкладов.