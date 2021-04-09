ЦБ лишил лицензии Нефтепромбанк

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у АО «Нефтепромбанк». Об этом сообщили на сайте регулятора.

Нефтепромбанк по величине активов занимал 201-е место в банковской системе РФ. ЦБ объяснил решение об отзыве лицензии тем, что кредитная организация утратила собственные средства, проводила операции с признаками вывода активов, а также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность. В Нефтепромбанке назначили временную администрацию ЦБ.

На балансе Нефтепромбанка из-за проводимой им высокорискованной кредитной политики образовалась существенная часть потенциально невозвратных средств. Регулятор направит в правоохранительные органы сведения о противозаконных операциях. ЦБ также аннулировал лицензию Нефтепромбанка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее, 2 апреля, ЦБ РФ отозвал лицензию еще у двух кредитных организаций — Геобанка и Майкопбанка. А 26 марта такая же судьба постигла банк «Мегаполис».

Аналитики ранее сообщили, что на фоне пандемии российские вкладчики забрали из банков рекордное количество денег за последние шесть лет.