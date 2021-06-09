ЦБ лишил лицензии Энергомашбанк

ЦБ РФ отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Приказ об этом появился на официальном сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии на проведение банковских операций было связано с тем, что Энергомашбанк полностью утратил собственные средства. Кроме того, организация проводила высоко-рисковую бизнес-модель — банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Помимо этого, Энергомашбанк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты и предписания ЦБ РФ. Из-за этого в течение года в отношении кредитной организации дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Из-за потери ликвидности банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Его собственники не приняли меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

В ЦБ уточнили, что лицензия на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг также аннулирована.

Сейчас в организации назначена временная администрация Банка России. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Клиентам банка вернут их вклады в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика. В эту сумму будут включены и начисленные проценты по вкладам. Выплата будет производить госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

По величине активов Энергомашбанк занимал 145 место в банковской системе РФ.