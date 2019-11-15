  • ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест»

    15 ноября 2019, 09:08

    Дарья Бунякова

    Дагестанский банк «Кредитинвест» лишился лицензии по решению Центробанка. Теперь финансовая организация не сможет заниматься банковскими операциями.
    ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест»

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    «Приказываю отозвать с 15 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк „Кредитинвест“», — сказано в приказе зампреда Банка России Василия Поздышева.

    Согласно документу, банк в течение года неоднократно нарушал законы. В частности указывается федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Кроме того, «Кредитинвест» не исполнял нормативные акты Центробанка и законы о банковской деятельности. Также банк занимался проведением «сомнительных трансграничных операций».

    Инспекторы провели проверку банка, которая выявила нарушения в ведении кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

    «Кредитинвест» входит в число банков с системой страхования вкладов. По информации Агентства по страхованию, выплаты клиентам начнутся не позднее 29 ноября.