ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест»

Дагестанский банк «Кредитинвест» лишился лицензии по решению Центробанка. Теперь финансовая организация не сможет заниматься банковскими операциями.

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«Приказываю отозвать с 15 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк „Кредитинвест“», — сказано в приказе зампреда Банка России Василия Поздышева.

Согласно документу, банк в течение года неоднократно нарушал законы. В частности указывается федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, «Кредитинвест» не исполнял нормативные акты Центробанка и законы о банковской деятельности. Также банк занимался проведением «сомнительных трансграничных операций».

Инспекторы провели проверку банка, которая выявила нарушения в ведении кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

«Кредитинвест» входит в число банков с системой страхования вкладов. По информации Агентства по страхованию, выплаты клиентам начнутся не позднее 29 ноября.