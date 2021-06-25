ЦБ лишил лицензии Актив банк

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского Актив банка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято, потому что Актив банк допускал многочисленные нарушения. Организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить свои финансовые показатели.

Помимо этого, Актив банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, игнорировал законодательные требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Большую часть кредитного портфеля Актив банка составляли проблемные ссуды. А это также представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Помимо этого, Актив банк лишили лицензии для деятельности на рынке ценных бумаг.

Сейчас в этой организации назначена временная администрация ЦБ. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что клиенты смогут вернуть свои вклады в размере 100 процентов остатка средств. Но сумма на одного вкладчика не должна превышать 1,4 миллиона рублей с учетом начисленных процентов.