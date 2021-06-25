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    25 июня 2021, 08:55

    ЦБ лишил лицензии Актив банк

    Ольга Назаркина

    Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского Актив банка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

    ЦБ лишил лицензии Актив банк

    Решение об отзыве лицензии было принято, потому что Актив банк допускал многочисленные нарушения. Организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить свои финансовые показатели.

    Помимо этого, Актив банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, игнорировал законодательные требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    Большую часть кредитного портфеля Актив банка составляли проблемные ссуды. А это также представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

    Помимо этого, Актив банк лишили лицензии для деятельности на рынке ценных бумаг.

    Сейчас в этой организации назначена временная администрация ЦБ. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что клиенты смогут вернуть свои вклады в размере 100 процентов остатка средств. Но сумма на одного вкладчика не должна превышать 1,4 миллиона рублей с учетом начисленных процентов.